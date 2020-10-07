TBMM Genel Kurulu'nda bugün gündem yine sınır ötesi tezkereleri. Bu kez Irak ve Suriye'deki tüm terörist örgütlerden Türkiye'ye yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yabancı ülkelere gönderilmesi, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması kapsamında izin süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi görüşülecek.

Genel Kurul'da dün de Türk askerinin Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Lübnan'daki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen tezkereler ile Türk askerinin bölgelerdeki görev süresi bir yıl daha uzatıldı.