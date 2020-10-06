TBMM Genel Kurulunda Türk askerine sınır ötesi operasyon yetkisi veren tezkereler görüşüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan tezkereler için "istikrar ve huzur" vurgusu yapıldı.

Yaşanan gelişmeler ve çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı riske dikkat çekildi.

Görev süreleri 1 yıl uzatıldı

Birleşmiş Milletlerin (BM) Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde icra ettiği harekat ve misyonlar kapsamında hudut, şümul, miktar ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek üzere, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt dışına gönderilmesinde hükümete verilen izin süresini 31 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl uzatan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti tezkeresinde, BM tarafından Türkiye'ye, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde kurulan Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonlarına katılım davetinde bulunulduğu belirtildi.

Afrika'da bölgesel istikrar ve barış için tehdit oluşturan insani ve siyasi krizlerin çözümüne askeri katkıda bulunulmasının, Türkiye'nin bölgede ve genel olarak Afrika'da izlediği faal dış politikanın doğal uzantısını oluşturacağının değerlendirildiği vurgulanan tezkerede, 2 Ağustos 2016'dan itibaren bu katkının sağlanması için TBMM kararlarıyla gerekli izinlerin verildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin, Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda Mali, Orta Afrika ve Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

Meclis Genel Kurulunda her iki tezkereye HDP dışında tüm partiler destek verdi.