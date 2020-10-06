Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Avrupa Birliği'nin sorumluluk ve taahhütlerini yerine getirmediği vurgulandı. Temelsiz argümanlarla Türkiye'nin eleştirildiği ifade edildi.

Raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs meselelerine ilişkin bölümlerinde tamamen Yunan ve Rum tezlerine dayandığına dikkat çekildi. Bu durumun da Avrupa Birliği Komisyonunun tarafsızlığına leke düşürdüğü ifade edildi.

"Sorunların çözümüne ve bölgedeki istikrara katkı sağlamayan bu yanlı ve hukuk dışı bakış açısını reddediyoruz" denildi.

Türkiye'nin, kendisinin ve Kıbrıs Türklerinin haklarını korumaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.