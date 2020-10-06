Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.