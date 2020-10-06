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Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Wallace onuruna düzenlenen askeri törenin ardından iki bakan baş başa görüştü, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere'nin de yer aldığı görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı @BWallaceMP ile İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/CqqRJSPtcK#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/woa28Lnjwt— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2020
Etiketler: hulusi akar ben wallaceSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 19:03
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