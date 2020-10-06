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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin hukuka uygun bir şekilde açılacağını aktardı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ'ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz" ifadesini kullandı.
Kıbrıs Türk'ü için gece gündüz çalıştıklarını belirten Oktay şunları kaydetti:
"KKTC'yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik. KKTC'ye Toroslardan 'CAN SUYU' akışı yeniden başladı. Hayırlı uğurlu olsun."
Kıbrıs Türkü için gece gündüz çalışıyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 6, 2020
Uzun zamandır atıl kalarak içimizi sızlatan güzel MARAŞ’ı hakkaniyete ve hukuka uygun bir şekilde açıyoruz.
KKTC’yi bir gün bile susuz bırakmayacağız dedik,
KKTC’ye Toroslardan CAN SUYU akışı yeniden başladı.
Hayırlı uğurlu olsun. pic.twitter.com/tPgy2Jgm1H
Etiketler: fuat oktay kapalı maraşSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 18:49
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