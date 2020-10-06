Haber Giriş: Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ve Katar'a gidecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Kuveyt ve Katar'a günübirlik ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.
Erdoğan'ın ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü aktarıldı.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Kuveyt katarSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 18:07
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