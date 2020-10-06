Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, terör örgütlerinin sığınak ve mühimmatların imhasına ilişkin görüntülere de yer verildi.