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Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, terör örgütlerine yönelik mücadelesini yurt içi ve sınır dışında aralıksız sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin ve Gara bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı terörist hava harekatları ile etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, terör örgütlerinin sığınak ve mühimmatların imhasına ilişkin görüntülere de yer verildi.
Etiketler: son dakika milli savunma bakanlığı hava harekatlarıSon Güncelleme: 6 Ekim 2020 Salı 21:07
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