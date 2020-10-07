Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, 7 Ekim 1920 tarihinde kurulan Resmi Gazete’nin 100. yılı dolayısıyla özel bir projeye imza attı.

Proje kapsamında, “Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun”un yürürlüğe girdiği 1 Kasım 1928 tarihine kadar 8 yıl boyunca Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan Resmi Gazete’nin ilk 1053 sayısı günümüz Türkçesine çevrildi.

"Devlet hafızası ve şeffaf yönetim anlayışının vesikası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu köklü devlet geleneğinin önemli göstergelerinden biri olan Resmi Gazete’nin 100. yılını kutladı.

Mesajında, “Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışından Milli Mücadele'ye, Cumhuriyet'in kuruluşundan günümüze, ülkemizin yasama, yürütme ve yargıya dair iş ve işlemlerinin yürürlük kazanarak milletle paylaşıldığı Resmi Gazete, bu yönüyle tarihi bir fonksiyon icra etmektedir. Resmi Gazete bir anlamda 'devlet hafızası' ve 'şeffaf yönetim anlayışının vesikası'dır” sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Resmi Gazete’nin 100 yaşına ulaştığı sembolik bir yıl dönümünde, Milli Mücadele döneminde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı Türkçesi ile yayımlanan sayıların günümüz Türkçesine çevrilmesi gibi anlamlı bir projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, Resmi Gazete'ye bugüne kadar emek verenleri tebrik ediyorum” dedi.

7 bin sayfadan oluşuyor

Resmi Gazete'nin internet sitesi arşivinde yer alan orijinal metinlerin çevirisine, bugün itibarıyla açılacak “Günümüz Türkçesi” bölümü aracılığıyla ulaşılabilecek.



Yaklaşık 7 bin sayfadan oluşan ilk 1053 sayının günümüz Türkçesine çevrilmesiyle, hukukçu ve tarihçiler başta olmak üzere o döneme ilgi duyan herkesin ilk sayıdan günümüze kadar olan tüm sayılara erişimi mümkün hale geldi.

Resmi Gazete’nin günümüz Türkçesine çevrilen sayılarında yer alan bazı önemli olaylar arasında şunlar yer alıyor:

• 1921 yılında yayımlanan 7 sayılı Resmi Gazete'de Millî Mücadele'nin nişanesi İstiklal Marşı’nın kabulü.

• 1923 yılında yayımlanan 22 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Lozan Barış Antlaşması'nın onaylanması.

• 1923 Eylül ayının 22’nci ila 27’nci sayılarında yayımlanan Resmi Gazete’nin ekinde yer alan Gayr-ı Resmikısımlarda dönemin dış gelişmeleri hakkında yabancı basında çıkan makaleler.

• 1925 yılında yayımlanan 84 sayılı Resmi Gazete'de yer alan Aşar vergisinin kaldırılması.

• 1926 yılında 320, 339 ve 366 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan modern hukuk sisteminin temelini oluşturan Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ile Borçlar Kanunu’nun kabulü.

• 1927 yılında 608 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun kabulü.