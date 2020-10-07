Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistinli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riad Malki ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'de uzlaşı sürecine atıf yaparak, Türkiye'nin seçimlerde yardıma hazır olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İki devletli çözümü ve uluslararası parametreleri aşındıran girişimlere beraber karşı koyacağız. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanındayız."
Son Haberler
- 18:11
- 18:12
- 18:05
- 18:01
- 17:56
Sıradaki Haber
Libya'da darbeci Hafter'in tuzakladığı mühimmatları TSK timleri temizliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz