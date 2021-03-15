Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak kuzeyinde PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınak ve barınaklarda çok sayıda silah ile mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.
MSB’den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.
Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 64 adet bomba atar, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tanksavar silahı (kullanılmış), 1 adet piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el dürbünü, 15 çift kar ayakkabısı, 1 adet metal detektörü, 4 adet 7.5 KW jeneratör, 1 adet 300 W portatif jeneratör, 2 adet jelikan mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi Terör Örgütü Milli Savunma Bakanlığı
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