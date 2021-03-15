MSB’den yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, operasyon kapsamında teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.

Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 64 adet bomba atar, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet tanksavar silahı (kullanılmış), 1 adet piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el dürbünü, 15 çift kar ayakkabısı, 1 adet metal detektörü, 4 adet 7.5 KW jeneratör, 1 adet 300 W portatif jeneratör, 2 adet jelikan mazot ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.



