Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum. Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

#Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıldönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum.



Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) March 15, 2021