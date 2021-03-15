Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
“Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki yıl önce iki camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin mesaj yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıl dönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum. Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir" ifadelerini kullandı.
#Christchurch'te Müslümanları hedef alan terör saldırılarının yıldönümünde, sadece İslamofobi'yi değil, Zenofobi'yi ve insanoğlunu derisinin rengi ya da inancı ile yargılayan çarpık zihniyeti lanetliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) March 15, 2021
Türkiye'nin ayrımcılıkla örnek mücadelesi taviz vermeden devam edecektir.
Etiketler: Fuat Oktay
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