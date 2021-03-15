Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar:

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kollarımızın 6. Olağan Büyük Kongremizin ülkemiz, partimiz, bilhassa siz gençler için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Geçtiğimiz dönemde Gençlik Kolları Başkanlığımızı yürüten Ahmet Büyükgümüş kardeşimize teşekkür ediyorum. 2023'e yürüyecek yolda hep birlikte yürüyeceğiz. Gençlik kollarımızda görev alan kardeşlerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

Gençlik kollarımızda yetişen kardeşlerimizden pek çoğu halen birçok görevi başarıyla yürütüyor. Her alanda çalışmayla bizleri gururlandıranlar var. Şu anda 35 yaş altında TBMM'de 14 milletvekilimiz görev yapıyor. Esasen lise yıllarından başlayıp üniversite öğrenimleri boyunca süren bu tecrübe gençlerimizi geleceğe hazırlıyor.

"Yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri, mirasçıları olacaksınız"

Gençlik kollarımız şu anda Türkiye'nin tüm siyasi partilerde üye kaydı noktasında bir numaradır. Eğer yaş konusu olmamış olsa sayı 1 milyonda kalmaz. Şu anda sayı yaştan dolayı 1 milyonda kalıyor. Gençlik kollarımız her yıl saflarına 750 bin yen üye katıyor. 81 ilimizde bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Sevgili gençler, AK Parti olarak Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken kadınlarımızı ve gençlerimizi her zaman yanımızda bulduk.

Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin önderleri, mirasçıları olacaksınız. Kudüs'te, Kut-ul Amare'de siz vardınız. Balkanlarda, Çanakkale'de, Galiçya'da siz vardınız. Sakarya'da, Dumlupınar'da, İzmir'de siz vardınız siz. Nerede bir ay yıldızlı bayrak yükseldiyse bu bayrağı oraya taşıyan da yere düşürmeyen de Asım'ın nesli olan sizlerdiniz. Yasin Börü'ler, Eren Bülbül'ler sizlerdiniz. Çünkü siz binlerce yıllık devlet geleneğimize sahip çıkan alperenlerdiniz.

Sizler ülkemiz ve milletimiz için elini taşın altına koyan Fatih'in torunlarısınız. Her alanda Türkiye'yi omuzlayan güçlersiniz. Bölücülere karşı birliğimizin, yıkıcılara karşı inşa ve ihya hareketimizin teminatısınız. Yarının Türkiye'si, sizlerin omuzlarında yükselecektir. Ülkenin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan siz gençler var oldukça Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimse durduramayacaktır. İşte 2023 gençliği, işte 2053 Türkiye'sini emanet edeceğimiz gençlik. Rabbim hepinizden razı olsun.

"Hedefiniz olmadan hayatınıza yön veremezsiniz"

Sevgili gençler, sizlerle her bir araya gelişimde ısrarla hayal kurmanızı, hayallerinizin peşinden koşmanızı istiyorum. Hayaliniz olmadan hedefiniz olmaz. Hedefiniz olmadan da hayatınıza yön veremezsiniz. Biz hayalimizi de hedefimizi de hayatımızı da mücadelemizi de Allah'ın rızasına ve milletimizin hizmetine adayan bir anlayışın sahipleriyiz.

Birileri 15 Temmuz gecesi tankların arasından kaçıp Bakırköy Belediyesine sığındı.

Uzunca bir süre bu şekilde bizi oyalamayı da başardılar. Ne zaman ki yeniden hayaller kurmaya başladık etrafımızdaki sis bulutu dağılmaya başladı. Bu işler korkakların işi değil, bitiklerin işi değil. Bu yürek ister yürek. Hamdolsun bu tarihi mücadeleyi biz başarıya ulaştırdık. Bugün burada şu karşımda duran AK gençliği ülkesi ve milleti için büyük hayalleri olan neslin mimarı olarak görüyorum. İnşallah teşkilatımıza tabii gençlere bu kongreden sonra birer Safahat dağıtacağız. Bu Safahat gençlerimizin yastık altı kitabı olacak. Sizlerle birlikte girdiğimiz her mücadelenin sonu elbette zaferle sonuçlanacak. Rabbime beni böyle bir milletin ferdi olarak yarattığı, sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için ne kadar hamdetsem az.

"Dış mihraklara sığınanları göreceksiniz, sakın örnek almayın"

Halkın gönlünü kazanarak iktidar olmak için çalışmak yerine dış mihraklara sığınanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Siyaset yoluyla ülkesine, şehrine, halkına hizmet etmek, eser kazandırmak yerine kısır hesaplarının peşinden koşanları göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Ülkesini kalkındırmak için çalışıp didinerek, proje üretmek, plan hazırlamak, icraat ortaya koymak yerine sadece 'siyaha beyaz', 'beyaza siyah' diyerek güya siyaset yapanlar göreceksiniz, sakın örnek almayın. Lafa gelince hep davadan söz edip sıra fedakarlığa gelince veya çıkarlarına dokunulunca hemen istikameti bozanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın.

Gençler, ülkesine gözünü kırpmadan ihanet edenleri örnek almayın. Tarihin her döneminde bu tür ihanetlerin sonu hep çok acı şekilde bitmiştir. Kendi marjinal ideolojilerini çağdaşlık kisvesiyle pazarlamaya çalışanlar göreceksiniz. Sakın örnek almayın. Tarihte dilini, dinini, kültürünü, değerlerini kaybedip varlığını sürdüren hiçbir toplum yoktur. Önemli olan hayatta kendinize kimleri örnek alacağınızı iyi seçmenizdir.

İnşallah sizler de karakteriniz, birikiminiz, başarılarınızla sonraki dönemlere örnek teşkil edeceksiniz.

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