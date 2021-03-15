Moskova Antlaşması, Türkiye ve Rusya arasında 16 Mart 1921'de imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda büyük emeği geçen Yusuf Kemal Tengirşenk, Ali Fuat Cebesoy, Rıza Nur TBMM'yi temsilen masanın bir tarafında yer alırken diğer yanda Rusya'yı temsilen Dışişleri Komiseri Georgy Chicherin ile birlikte aslen Kumuk Türkü olan ve Vlademir Lenin'in yakın çalışma arkadaşlarından Celalettin Korkmazov bulunuyor.

Zor zamanlarda birbirine destek olan iki milletin ve onları temsil eden isimlerin antlaşmaya verdikleri isim de görüntülerdeki samimiyeti yansıtıyor: Türkiye-Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti Dostluk ve Kardeşlik Antlaşması.