Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK’lı sınırda yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.
Güvenlik güçleri İpsala ilçesine bağlı Paşaköy 1. derece askeri yasak bölgesinde yaptıkları kontrollerde 2 kişinin Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmaya hazırlandığını bilgisi edindi.
Güvenlik güçleri A.Y. ve E.A'yı operasyonla yakaladı.
Yapılan araştırmada şüphelilerden A.Y.'nin "Silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından, E.A.'nın ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı öğrenildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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