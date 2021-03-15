Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 10:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin elzem olduğunun bilincindeyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz" açıklamasını yaptı.
Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz" dedi.
Bakan Varank, bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon euro destek sağlandığı bilgisini verdi.
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