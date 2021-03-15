Rekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz" dedi.

Bakan Varank, bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon euro destek sağlandığı bilgisini verdi.



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