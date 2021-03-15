Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ operasyonu: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir merkezli 32 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 24 zanlı yakalandı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 24'ü muvazzaf (2 yüzbaşı ve 22 astsubay), 3'ü emekli, 9'u meslekten ihraç edilen 36 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları belirlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Çalışmalar kapsamında zanlılardan 24'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için operasyon devam ediyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü
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