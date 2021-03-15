Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine düzenlenen balistik füze saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Saldırının rejim kontrolünde bulunan Halep'teki Kuveyris Havaalanı'ndan düzenlendiği belirtilen açıklamada, ateşlenen ÇNRA ve balistik füzelerin, kuzeydeki Cerablus ve Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

"Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir"

Saldırıda sivillerin yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik gerçekleşen ve sivilleri hedef alan atışların başlamasını müteakip atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir" sözlerine yer verildi.

MSB'nin paylaşımında, saldırıda vurulan akaryakıt tankerlerinin alevler içindeki görüntüleri de yer alırken, gelişmelerin takip edildiği belirtildi.