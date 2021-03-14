Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi balistik füzelerle hedef alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Füzeler petrol rafine tesisine isabet etti

Füzelerin isabet aldığı yer, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisi oldu. Tesisteki çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

MSB: Belirlenen hedefler ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Halep'te Kuveyris Havaalanı'dan ateşlenen füzeler, Cerablus ve El Bab'taki sivil yerleşim yerlerini hedef aldı, yaralılar bulunuyor. Sivilleri hedef alan atışların durdurulması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunulmuş, belirlenen hedefler ateş altına alınmıştır. Bölgedeki birliklerimiz ikaz edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" sözlerine yer verildi.

1- Suriye'de Rejim kontrolünde bulunan Halep’teki Kuveyris Havaalanı’dan ateşlenen ÇNRA ve balistik füzeler, kuzeydeki Cerablus ve El Bab ilçelerindeki sivil yerleşim yerleri ile akaryakıt tankerlerinin park noktalarını hedef almıştır. Sivil yaralılar bulunmaktadır. pic.twitter.com/KT8mzk1BCo — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 14, 2021

Aynı bölgeler daha önce de hedef alınmıştı

Terhin ve Hamran bölgeleri 5 Mart'ta yine balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş ve 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.