Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan göstericiler, seçimlere 3 gün kala başta sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere koronavirüs tedbirleri sebebiyle geçici Hollanda hükümetini protesto etti.

Atlı ve zırhlı polisler, göstericilere polis köpekleri, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

“Sevgi ve Özgürlük: Diktatörlüğe Hayır”

Göstericiler, ellerinde "Sevgi ve Özgürlük: Diktatörlüğe Hayır" yazılı dövizler taşıdı.

Hollanda polisi Twitter'dan, gösterinin izinsiz olduğunu ve grubun alandan ayrılmayı reddetmesi üzerine müdahale edildiğini açıkladı.

Tren seferleri durduruldu, bir kişi gözaltına alındı

Alanda bulunabilecek maksimum kişi sayısına ulaşıldığı gerekçesiyle Lahey kentine gelen tren seferleri geçici olarak durduruldu ve bir kişi gözaltına alındı.

Protestolar 23 Ocak’tan itibaren sürüyor

Hollanda'da polis, koronavirüs ile mücadele için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 23 Ocak'tan bu yana yapılan protestolara sert şekilde müdahale etmiş ve yüzlerce göstericiyi gözaltına almıştı.

Hollanda'da 15-17 Mart tarihleri arasında yapılacak parlamento seçimleri öncesinde protestolar sürerken seçimlere toplam 37 parti katılacak.