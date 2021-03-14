Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Suudi Arabistan'da 241 kişi "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında 5 bakanlık görevlisinin de bulunduğu 241 kişi gözaltına alındı.
Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi suçlamalarla açılan 757 dava kapsamında soruşturma başlatıldı.
241 gözaltı
Aralarında 5 bakanlık görevlisinin de bulunduğu 241 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.
Etiketler: Suudi Arabistan
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