Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, 22. kez uzaya uydu gönderdi.

60 Starlink uydusu, Falcon 9 roketiyle başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı. Fırlatma, Florida'daki Cape Canaveral uzay üssünden yapıldı.



Elon Musk’ın kurucusu ve CEO'su olduğu özel uzay şirketi, uydu interneti projesi kapsamında uzaya uydu gönderiyor.



Starlink uydu projesi ile, 2027 yılına dek 12 bin internet uydusunun fırlatılması hedefleniyor.

Çin Ay'da üs kurmak istiyor



Çin ise Ay misyonunu derinleştirmeyi planlıyor. Bu kapsamda Ay'a insanlı inişlerden önce bir uzay üssü kurulması hedefleniyor.



Üssün on yıl içinde Ay'da kurulması, Ay'a gönderilecek astronotların Dünya'nın uydusu üzerinde daha uzun süre kalarak detaylı araştırmalar yapması amaçlanıyor.



Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Çin'in Ay'da ortak bir uzay istasyonu kurmayı planladıkları duyurulmuştu.



Rus uzay ajansı Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Çin Ulusal Uzay Dairesi ile "Ay'da deneysel araştırma tesisi" oluşturmak için anlaşma imzalandığı belirtilmişti.

