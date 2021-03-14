Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 19:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
ABD'nin Chicago kentinde bir partide çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.
Chicago Polis Departmanından yapılan yazılı açıklamada, Park Manor Mahallesi'nde cumartesi gecesi başlayan bir partide sabaha karşı arbede çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Arbedenin silahlı kavgaya dönüştüğü belirtilen açıklamada, kavgada 2 kişinin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, yaralıların hastanelere kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: ABD
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