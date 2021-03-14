Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanı Lloyd Austin, “Bu seyahat ittifaklar ve ortaklıklarla ilgilidir. Oradaki kabiliyetlerimizi artırmakla ilgilidir” dediği Pasifik seyahatini, ABD’nin Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı karargahının bulunduğu Hawaii adalarından başlattı.

“Üstünlük halen bizde”

Austin, ABD Orta Doğu'da terör örgütleri ile mücadele ederken Çin'in ise askeri kapasitesini modernize ettiğini söyledi, "Mevcut rekabet üstünlüğümüz aşınıyor. Üstünlük halen bizde, ilerisi için üstünlüğümüzü artıracağız” dedi.

Austin Tokyo, Seul ve Yeni Delhi'de mevkidaşları ile bir araya geleceğini hatırlattı ve "Amacımız, ABD'ye kafa tutacak Çin ya da başka herhangi bir güce karşı güçlü bir caydırıcılık tesis etmek için gerekli kabiliyet ve operasyon planlarımızın olup olmadığını teyit etmektir" dedi.

Dışişleri Bakanı Blinken eşlik edecek

Austin, Tokyo ve Seul'deki toplantılarda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da kendisine eşlik edeceğini söyledi.

Japonya ile Güney Kore'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları ile dörtlü toplantılar yapacaklarını açıklayan Austin, orada daha çok müttefiklerini dinleyeceklerini ve onların bakış açısını öğrenmeye çalışacaklarını vurguladı.

Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme 18 Mart’ta

Japonya ve Güney Kore seyahatini tamamladıktan sonra Blinken, 18 Mart'ta, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Alaska'da Çinli mevkidaşları Yang Jiechi ve Wang Yi ile görüşecek.

Bu görüşme, Joe Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk görüşme olacak.