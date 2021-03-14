Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/YPG'den Cerablus'a havan saldırısı: 2 sivil hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta, terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından atılan havan mermisi nedeniyle 2 sivil hayatını kaybetti.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verildiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Cerablus'un El Humran Köyü'ne bugün, terör örgütü PKK/PYD/YPG mensuplarınca, Münbiç sınır hattı bölgesinden atılan 3 havan mermisi isabet etmesi sonucu, E.E. isimli bir çocuk ve A.A.M. isimli bir kadın olmak üzere 2 sivil hayatını kaybetmiş, A.A.S. isimli bir sivil kadın hafif yaralanmıştır. Yaralanan şahıs Cerablus Hastanesinde tedavi altına alınmış olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 18:55
- 18:35
- 18:18
- 18:02
- 18:00
Sıradaki Haber
İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz