TRT'nin iddialı yapımlarından "Bir Zamanlar Kıbrıs" kısa bir süre sonra yayına girecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Gazimağusa’daki setini ziyaret etti. Çekimleri izleyen Tatar, oyuncularla sohbet etti.



Daha sonra izlenimlerini basın mensuplarıyla paylaşan Tatar, Kıbrıs Türk halkının yaşadığı zorlukların böyle bir proje ile dünyaya duyurulmasından hissettiği memnuniyeti dile getirdi.



Tatar, "Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin hem Türkiye'ye hem de dünyaya duyurulması bakımından çok önemli bir çalışma. Bu çalışmayı yürütenlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'e ve yönetim kuruluna, böyle önemli bir diziye yer açtıkları için teşekkür etmek istiyorum" dedi.

"Bize güç verecek"

Dizinin zamanlamasına da dikkat çeken Tatar, "Dizinin bu zamanda çekiliyor olması ve 5+1 öncesinde yayına girecek olması da bize güç vermektedir. Dolayısıyla bu çalışmaları yürütenlere, TRT'ye ve bu çalışmalara destek veren Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Yönetmenliğini Hakan İnan’ın üstlendiği "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizininin başrollerinde Ahmet Kural, Pelin Karahan ve Serkan Çayoğlu gibi önemli isimler yer alıyor.