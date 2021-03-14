Myanmar basını ve protestolara katılan aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı bilgiye göre, Yangon ve Bago bölgelerinde Myanmar ordusu, gösterileri dağıtmak için gerçek mermi kullandı.

Çıkan olaylar sonucu en az 14 kişi vurularak öldürüldü.

Öte yandan, Myanmar devlet televizyonu MRTV, bir polisin hayatını kaybettiğini, 3 polisin de yaralandığını duyurdu.

Myanmar'da askeri yönetimin meşruiyetini kabul etmeyen milletvekillerinin kurduğu Ulusal Meclis Temsil Komitesinin (CRPH) Başkanı Mahn Win Khaing Tan, "Sivil hükümet olarak halkın kendini savunmasını mümkün kılacak her türlü kanunu çıkarmaya çalışacağımıza söz veriyoruz." demişti.

Ülkede 1 yıllık OHAL ilan edilmişti

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atmasının ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Yaklaşık 90 kişi öldü

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 90 gösterici hayatını kaybetti, 1500'ün üzerinde kişinin tutukluluğu sürüyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.