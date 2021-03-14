Baharın gelişini müjdeleyen Maslenitsa Bayramı, Rusya başta olmak üzere bütün Slav dünyasında kutlanıyor.

Rusya’nın başkenti Moskova’ya 200 kilometre uzaklıktaki Kaluga Federal Bölgesi’nde binlerce kişinin katıldığı kutlamalarda bu yıl “koronavirüs” vurgusu vardı.

“Koronavirüs Kalesi” yakıldı

Kutlamalarda “insan yiyen kraliyet kalesi” adı verilen, 24 metre yüksekliğinde bir ahşap kale inşa edildi.

Açık alanda inşa edilen ahşap kale, koronavirüsün tüm dünyadan temizlenmesi temennisi ile kutlamalar eşliğinde yakıldı.

“Kışa veda ediyoruz ve baharı karşılıyoruz. Kötü olan her şeyi yakıp en iyiyi, mutluluğu ve sağlığı umut edeceğiz” sözleriyle yakılan dev kale, kısa bir sürede alev topuna döndü.