Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 17:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika’da vaka sayısı 4 milyonu geçti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika’da koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 60 bine yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 107 bini geçti.
Afrika kıtasında vaka sayısı 4 milyon 59 bin 558'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 107 bin 782'ye yükseldi.
Kıta genelinde koronavirüs hastalarından iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 627 bin 846'ya ulaştı.
En fazla vaka ve ölüm Güney Afrika Cumhuriyeti’nde
Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Nijerya'da tespit edildi.
En fazla ölüm ise Güney Afrika ve Mısır'da kaydedildi.
Kıta genelinde aşılama başladı
Kıtada şimdiye kadar Güney Afrika, Sudan, Angola, Senegal, Mısır, Cezayir, Uganda, Togo, Ruanda, Fas, Fildişi Sahili, Seyşeller, Mozambik, Gana, Morityus, Ekvator Ginesi, Malavi, Kenya ve Zimbabve'de virüse karşı kitlesel aşılama başlatıldı.
Etiketler: Afrika Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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