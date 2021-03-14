Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Norveç’te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporların olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

Bunun ardından aşının kullanımı Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan’da durduruldu.

İrlanda’da 110 bin doz aşı uygulandı

Yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının uygulandığı İrlanda’da aşının kullanımı durduruldu.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından, aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.

The decision to temporarily suspend use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine was based on new information from Norway that emerged late last night. This is a precautionary step. The National Immunisation Advisory Comm meets again this morning and we’ll provide an update after that — Stephen Donnelly (@DonnellyStephen) March 14, 2021

AstraZeneca: Kanda pıhtılaşmaya dair kanıt yok

AstraZeneca firmasının sözcüsü, İrlanda ulusal televizyonu RTE'ye yaptığı açıklamada, uygulanan 17 milyon aşıyla ilgili güvenlik analizlerinde aşının kanda pıhtılaşmaya yol açtığına dair bir kanıta ulaşmadıklarını, klinik çalışmalarda da bu yönde bir eğilim gözlemlemediklerini söyledi.

Şirket sözcüsü, aşının güvenliğiyle ilgili tüm verileri dikkatli şekilde incelemeye devam ettiklerini ve bunları vakit kaybetmeden paylaşmayı sürdüreceklerini açıkladı.

DSÖ: Aşının kullanılmaması için neden yok

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, aşıyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü söylemişti.

DSÖ Sözcüsü Margaret Harris ise "AstraZeneca, kullanılan diğer aşılar gibi mükemmel bir aşıdır. Kullanılmaması için hiçbir neden yok. Ölümlerle ilgili verileri inceledik. Bugüne kadar aşılamadan kaynaklandığı kanıtlanmış bir ölüm olmadı" demişti.