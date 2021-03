Ulusal Aşılama Danışma Komitesi (NIAC), Norveç’te bazı yetişkinlerde kan pıhtılaşmasına yol açtığı yönündeki raporların olduğu gerekçesiyle AstraZeneca aşısının kullanımının geçici olarak durdurulmasını önerdi.

Bunun ardından aşının kullanımı Norveç, Danimarka, İzlanda, Romanya, İtalya ve Bulgaristan’da durduruldu.

İrlanda’da 110 bin doz aşı uygulandı

Yaklaşık 110 bin doz Oxford-AstraZeneca aşısının uygulandığı İrlanda’da aşının kullanımı durduruldu.

İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donnelly, Twitter hesabından, aşının kullanımının geçici olarak durdurulmasının, dün gece geç saatlerde Norveç'ten gelen yeni bilgilere dayandığını ve NIAC'ın tavsiyesinin tedbir amaçlı olduğunu açıkladı.

The decision to temporarily suspend use of the AstraZeneca Covid-19 vaccine was based on new information from Norway that emerged late last night. This is a precautionary step. The National Immunisation Advisory Comm meets again this morning and we’ll provide an update after that