Haber Giriş: 12 Mart 2021 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: İHA
DSÖ’den 'AstraZeneca' açıklaması: Aşıyı kullanmaya devam etmeliyiz
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, birçok ülkede kullanımı durdurulan AstraZeneca aşısına yönelik yaptığı açıklamada, "Aşıyı kullanmaya devam etmeliyiz. Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok" ifadelerini kullandı.
Bazı ülkelerde koronavirüsle mücadele kapsamında devam eden aşılama uygulaması, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca aşısının uygulandığı kişilerde kan pıhtısı görülmesi üzerine sekteye uğradı.
Şu ana kadar 10 ülke aşının uygulanmasının geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Endişe verici gelişmenin ardından Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Harris, "AstraZeneca aşısını kullanmaya devam etmeliyiz. Aşıyı kullanmamak için hiçbir bulgu yok" ifadelerini kullandı.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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