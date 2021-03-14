Haber Giriş: 14 Mart 2021 Pazar 19:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 315 yeni vaka
[Fotoğraf: AA]
İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 21 bin 315 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 223 bin 142'ye ulaştı.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 273 bin 966 testte 21 bin 315 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen bir yılda toplam vaka sayısı 3 milyon 223 bin 142'ye ulaştı.
Ülkede aktif COVID-19 hasta sayısı 531 bin 266'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı da 3 bin 82'ye yükseldi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 264 artarak 102 bin 145'e çıktı.
İyileşenlerin sayısı 9 bin 835 artışla 2 milyon 589 bin 731'e ulaştı.
COVID-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 6 milyon 610 bin 347 oldu. Aşılananların 1 milyon 968 bin 796'sının ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi.
Etiketler: İtalya Koronavirüs
Sıradaki Haber
ABD'de silahlı kavga: 2 ölü, 13 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz