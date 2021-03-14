Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 51 bine, Brezilya'da 11 milyon 439 bine, Hindistan'da 11 milyon 385 bine ve Rusya'da 4 milyon 390 bine ulaştı.

Almanya'da yoğun bakımda çalışan sağlık personeli sıkıntısının ciddi oranda artmasından endişe edildiği açıklandı.

İrlanda, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

İrlanda, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, COVID-19 aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edilmesi ile ilgili "hatalar yaptıklarını" söyledi.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'dan hazirana kadar 100 milyon doz COVID-19 aşısı tedarik etmeyi planlıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcularda aşı şartı aranmayacağını açıkladı.

İsrail'de maçlar ilk kez seyircili oynandı

İsrail'de salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez futbol maçlarında belirli sayıda seyirci statlara alındı.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, COVID-19 nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını söyledi.

Şili, 19 milyonluk nüfusunun yüzde 25'inden fazlasını aşılayarak, Latin Amerika'da nüfusuna oranla en çok aşı uygulayan ülke olarak öne çıktı.

Özbekistan'da, 15 Mart'tan itibaren yurt dışından gelenler 72 saat içinde yaptırdığı negatif PCR test sonucunu sunması durumunda sınır kontrol noktalarında zorunlu COVID-19 testi yaptırmayacak.