Türkiye’nin salgınla başarılı mücadelesi kitaplaştırıldı
Türkiye’nin koronavirüse karşı verdiği başarılı mücadele, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adıyla kitaplaştırıldı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, koronavirüs salgınına karşı verilen başarılı mücadelenin kitaplaştırıldığını duyurdu.
Altun, paylaşımda "Devletimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor" notuna yer verdi.
Koronavirüs salgınına karşı verdiğimiz başarılı mücadeleyi kitaplaştırdık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 14, 2021
Devletimizin, Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde tüm kurumlarıyla eşgüdüm içinde yürüttüğü başarılı politikayı anlattığımız bu önemli eserimiz yarın yayınlanıyor. pic.twitter.com/EPFPm5jrYZ
Paylaşımda, "Asrın Küresel Salgını - Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" isimli kitabın kapak görseli de yer aldı.
Kitabın kapağında, üzerinde Türk bayrağı bulunan beyaz tulum içinde, yüzü maskeli ve siperlikli bir sağlık çalışanının fotoğrafı bulunuyor.
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