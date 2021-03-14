Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB), Sözcü gazetesinin bugünkü nüshasında yer alan haberdeki bilgilerin, 24 Şubat 2020'de yine aynı gazetede, "5 Yıldızlı Diyanet" başlığıyla yayımlandığını ve 25 Şubat 2020'de Başkanlığın konuyla ilgili basın açıklaması yaparak haberde yer alan iddiaları yalanladığını hatırlattı.

“Pandemi nedeniyle eğitimler çevrimiçi gerçekleştiriliyor”

Açıklamada, aynı gazetede bugün, daha önce yayımlanan haberdeki bilgilerin yeni gibi sunulduğu ve algı operasyonu yapılmaya çalışıldığı vurgulandı, salgın süreciyle 2020'nin Mart ayından itibaren Başkanlığın yaptığı eğitimlerin, çevrim içi gerçekleştirildiği söylendi.

Açıklamada, "İyi niyet taşımayan, okuyucuya karşı sorumlulukları ihlal eden ve habercilik ilkeleriyle bağdaşmayan bu tutumu, kamuoyunun vicdanına havale ederek daha önce yaptığımız açıklamada yer alan ilgili bölümleri yeniden paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

"Eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde gerçekleştiriliyor"

Açıklamada, başkanlık kampüsü içinde konaklama imkanının olmaması nedeniyle, bazı eğitimlerin mümkün olan en uygun maliyetle uygun şartlardaki mekanlarda gerçekleştirildiği de söylendi:

"Başkanlığımızca yürütülen hizmet içi eğitim faaliyetleri, öncelikli olarak eğitim merkezlerimizde yürütülmektedir. 2019 yılının son çeyreğinden itibaren 4/B Sözleşmeli Personelimiz, eğitim merkezlerimizde Mesleğe Hazırlık Eğitimleri'ne alınmıştır. Bu nedenle yoğun katılımlı kısa süreli seminer programları ile mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bazı hizmet içi eğitimler, eğitim merkezleri dışında, eğitim salonlarıyla birlikte konaklama imkanı olan, sezon dışında uygun şartlardaki mekanlar tercih edilmektedir. Zira Başkanlığımızın kampüsü içerisinde, bu eğitimler için konaklama imkanı bulunmamaktadır. Ayrıca söz konusu eğitimler, ilgili kanun ve kurallar çerçevesinde tamamen harcırah bütçesiyle ve mümkün olan en uygun maliyetle gerçekleştirilmektedir."