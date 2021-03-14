Bakan Koca'dan sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, sağlık çalışanları için "dijital mektup" çağrısında bulundu. Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Lütfen Platformu'nun yeni tip koronavirüs (COVID-19) sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlediği dijital mektup kampanyasının linkini paylaştı.
"Yürekten bir teşekkürü hak ettiler"
"DestanYazanlaraMektupYaz" etiketini kullanan Koca, "Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla sağlık personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler" sözlerini kullandı.
14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijital mektup" sitesi üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebiliyor.
#DestanYazanlaraMektupYaz— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 14, 2021
Ben mektubumu yazıp sisteme yükledim. Siz de mektubunuzla Sağlık Personelimize düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yürekten bir teşekkürü hak ettiler.https://t.co/3pXVhdChXP
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