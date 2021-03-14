Kar kış demeden sağlık hizmeti için yolları aşan sağlık çalışanları, güler yüzleri ve fedakarlıklarıyla salgın sürecinde herkesin kahramanı oldu.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, sağlık çalışanlarının bayramını özel bir besteyle kutladı.

TRT, bestenin klip çekimlerini üstlendi

Sağlıkçıların üstlendiği sorumluluğa ve fedakarlığa dikkat çekilen klibin çekimlerini Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) üstlendi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ve TRT iş birliğiyle ortaya çıkarılan beste, sağlıkçıların fedakarlıklarına karşı vefa duygusu göstermek ve onlara moral vermek için hazırlandı.

Klipte sağlık çalışanları yer aldı

Klip çekimi için farklı illerden sağlık çalışanları Ankara’da buluştu.

Hem klip çekimlerine hem de seslendirmeye Türkiye’nin dört bir yanından sağlık çalışanları eşlik etti.