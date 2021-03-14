Dışişleri Bakanlığından Suriye ihtilafının 10. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Suriye halkının demokrasi, adalet, hak ve özgürlük talebiyle başlattığı barışçıl gösterilere rejim güçlerince baskı ve şiddetle karşılık verilmesini izleyen on yılda, yarım milyon masum sivilin hayatını kaybettiği vurgulandı.

Süreç içinde, halkın yarısının yerlerinden edildiği ve etkileri nesiller boyunca hissedilecek acılara tanık olunduğu anlatıldı.

13,4 milyon Suriyeli insani yardıma muhtaç

Açıklamaya göre, bugün itibarıyla ülkede 13,4 milyon Suriyeli insani yardıma muhtaç, 2,4 milyon çocuk eğitimden yoksun ve 5,9 milyon kişi evsiz. Koronavirüs salgını sivil halkın mağduriyetini daha da artırdı.

Açıklamada, Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına büyük önem atfeden Türkiye'nin ateşkesin muhafazası, sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması için verdiği mücadele anlatıldı.

İhtilafa 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyeliler tarafından sahiplenip ilerletilecek bir siyasi süreç sonucunda, Türkiye'nin kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sahada hem masada etkin çabalarını sürdüreceği vurgulandı.

Türkiye, 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapıyor

Türkiye'nin aynı zamanda Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve kendi milli güvenliğine varoluşsal tehdit oluşturan DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini kararlılıkla yürüteceği anlatılan açıklamada, "Terör örgütlerinin ayrılıkçı gündemlerini meşrulaştırmaya dönük gayretlere müsamaha edilmeyecektir" denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, tarih boyunca sürdürdüğü hamiyetperver anlayışla 3,7 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmakta ve acil ihtiyaçlarının karşılanmasında öncü rol üstlenmekte olduğuna da dikkat çekildi.

İnsani krizin hafifletilmesi çağrısı

BMGK başta olmak üzere uluslararası topluma, Suriye ihtilafına kalıcı siyasi çözüm bulunması, sığınmacılara ve onlara ev sahipliği yapan komşu ülkelere yardım sağlanması, insani krizin hafifletilmesi ve terörle mücadeleye yönelik görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi yönündeki çağrı bir kez daha kuvvetle yinelendi.

Türkiye'nin bu hedeflere ulaşılmasında, Suriye halkı ve meşru temsilcileriyle dayanışmasını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, "Bu şartlar altında dahi hak ve özgürlük mücadelesinden ödün vermeyen Suriye halkını selamlıyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Türkiye’nin devleti ve milletiyle Suriyeli kardeşleriyle dayanışma kararlılığını yineliyoruz" sözlerine yer verildi.