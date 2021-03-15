Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Christchurch katliamında hayatını kaybedenleri andı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Christchurch’te düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Çavuşoğlu, “15 Mart’ı hiç unutmamak adına “Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü” ilan ettik. Mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.
Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından hem Türkçe hem İngilizce yaptığı paylaşımda, “Christchurch’te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Mart’ı hiç unutmamak adına “Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü” ilan ettik. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
#Christchurch’te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti.Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2021
15 Mart’ı hiç unutmamak adına “Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü” ilan ettik.
Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Terör Saldırısı
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