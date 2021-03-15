Bakan Çavuşoğlu Twitter hesabından hem Türkçe hem İngilizce yaptığı paylaşımda, “Christchurch’te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti. Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Mart’ı hiç unutmamak adına “Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü” ilan ettik. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

#Christchurch’te düzenlenen terör saldırısının üzerinden 2 yıl geçti.Bu vahşette kaybettiğimiz Müslüman kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.



15 Mart’ı hiç unutmamak adına “Uluslararası İslamofobiyle Mücadele Günü” ilan ettik.



Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 15, 2021