Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun Öğrenci Andı kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, "Türk'üm, Doğruyum" haykırışıyla başlayan Öğrenci Andının, 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren uygulamaya konulduğunu, 1972, 1997 ve 2012 yıllarında da değişikliğe uğradığını hatırlatarak, "And, adı üstünde yemindir, milli ruhun körpe dimağlara aşılanması, milli değerlerin aktarılmasıdır." dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"Hatırlanacağı üzere, Öğrenci Andımızın kaldırılmasına dönük yönetmelik düzenlemesine karşı Türk Eğitim Sendikası’nın Danıştay’a açmış olduğu yürütmenin durdurulması ve iptal davası 24 Nisan 2018 tarihinde Danıştay 8.Dairesi tarafından karara bağlanmıştır.

Bu kapsamda Danıştay 8.Dairesi, 8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 1.maddesinin iptalini temyiz yolu açık olmak suretiyle kararlaştırmıştır.

Bunun üzerine söz konusu iptal kararının temyiz edilmesi amacıyla Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na karşı dava açılmıştır."

Türkiye'nin çok hassas bir döneminde, geçtiğimiz Cuma günü Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun sorumsuzca, şuursuzca, haktan ve hukuktan mahrum bir şekilde, adeta yangına körükle gider gibi, 8. Daire'nin kararını bozduğunun medyaya yansıdığını kaydeden Bahçeli, "Konunun bir başka tuhaf ve tartışmalı yönü ise, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından Şubat ayında bu kararın alındığı, ne var ki halen imzalanmadığı anlaşılmıştır." dedi.

"Alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır"

Bahçeli, "Türkiye’nin milli birlik ve diriliş ruhunun zirveye tırmandığı bugünlerde, medyaya sızdırılan, üstelik henüz imzalanmamış olan Öğrenci Andı aleyhine alınan karar milletimizde büyük bir huzursuzluğa ve kaygıya yol açmıştır." dedi.

Yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın, bir anda karara bağlanarak servis edilmesinin maksatlı, marazi, melun bir hevesin ve hedefin işareti olduğunu ifade eden Bahçeli, "Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun Türk’üm demekten rahatsızlığı hüsran verici bir çarpıklıktır." dedi.

Danıştay'ın skandal bir karara imza attığını, milli gerekçelerle çatıştığını aktaran Bahçeli, Ülkemizi yeni bir karmaşanın içine çekmeye, anlaşmazlıkları körüklemeye, kutuplaşmayı tahrik etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur." ifadelerini kullandı.

"Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır"

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun henüz açıklanmamış, fakat bir vasıtayla sızdırılmış kararına şiddetle karşı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Kaldı ki Öğrenci Andımızın okullarda okutulmasına engel çıkarmak, hukuken set çekmek haysiyetli ve demokratik bir tavır olamayacaktır.

HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay bu yanlıştan dönmeli, Türk milletinin tarihi hasletleriyle, çiğnetilmeyecek emanetleriyle oynamaya teşebbüsten vazgeçmelidir."