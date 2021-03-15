Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Selçuk'tan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle hala yüz yüze eğitime başlamayan sınıflar olduğunu belirterek "Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun" ifadesini kullandı.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yüz yüze eğitimin 3'üncü haftası olduğunu anımsattı.
Okula giden öğrenci sayısının her hafta biraz daha arttığını aktaran Selçuk, "Bununla birlikte salgın dolayısıyla hala yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var. Çocuklarımız adına rica ediyorum; dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun" ifadesini kullandı.
Yüz yüze eğitimde 3. haftadayız. Okula gelen öğrenci sayımız her hafta biraz daha artıyor. Bununla birlikte salgın dolayısıyla hâlâ yüz yüze eğitime başlayamadığımız sınıflarımız var.Çocuklarımız adına rica ediyorum:Dikkati, kontrolü, tedbiri elden bırakmadığımız bir hafta olsun.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 15, 2021
Etiketler: Ziya Selçuk
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