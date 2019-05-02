Mazbata almadan önce maça gitmesi tartışmalara neden olmuştu. Şimdi de maçı izlediği loca, tartışmaların odağında. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Beşiktaş- Medipol Başahşehir maçını eşiyle locadan izlemişti.

Locanın kiracısından Beşiktaş'a ihtarname

O locanın kendisine ait olduğunu öne süren iş adamı Atalay Demirbaş 29 Nisan 2019 tarihinde Beşiktaş kulübüne ihtarname çekti.

İhtarnamede söz konusu locanın Demand Gayrimenkul Danışmanlık tarafından 3 yıllığına kiralandığına dikkat çekildi, "Tarafımıza tahsis edilen loca bilgimiz ve iznimiz olmaksızın Sayın Ekrem İmamoğlu'na kullandırılmıştır. İş bu sebeple loca kiralama bedeli 254 bin doların 7 gün içerisinde tarafımıza iadesini talep ederiz" denildi.

İhtarnamede locada, davalık oldukları iş adamı Özen Kuzu'nun da bulunmasına tepki gösterildi.

Beşiktaş'tan "loca hacizli" açıklaması

Beşiktaş Kulübü yetkilileri, İhtarname çeken şirkete başka Kuzu İnşaat şirketi tarafından haciz uygulandığını, mahkeme tarafından tüm hak ve alacaklarının haczine ilişkin resmi yazının da kendilerine ulaştığını bildirdi. Bu nedenle ihtarname çeken şirketin loca üstünde bir hakkının olmadığı vurgulandı.

İhtarname yapan şirket, yasal sürenin dolmasının ardından hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Kaynak: TRT Haber