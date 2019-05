Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 7. Aile Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Ailede çözülme olursa, varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır"

Aile mefhumu ortadan kalkmış bir toplum ne kadar zengin olursa olsun ayakta kalamaz. Ailede çözülme olursa, millet olarak varlığımızın tehlikeye girmesi kaçınılmazdır. Nikah akdinin değersizleştirildiği, evlilik dışı ilişkilerin normal sayıldığı, boşanmanın adeta teşvik edildiği sancılı bir süreçle karşı karşıyayız.

"Bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar"

Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Onun için yıllarca bu ülkede kısırlaştırma adına her şeyi yaptılar. Doğum kontrolü dediler, aile planlaması dediler. Değişik isimlerle bize nüfuz etmeye çalıştılar. Tabii ki atılan bu adımlarla da nüfusumuz azaltıldı. Ben bu milletin bir evladı olarak bu gidişi doğru bulmadım, bulmuyorum. Her yerde 3 çocuk derken bazıları 'geçim meselesi' diyor. Şunu unutmayalım her doğan rızkıyla doğar, rızkıyla gelir.

"Evlilik öncesi eğitim projesi hazırladık"

Nitelikli aileler olarak nitelikli nesiller yetiştirirsek bu milletin önünde kimse duramaz. Evlilik öncesi eğitim projesi hazırladık. Evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, aile hukuku konularında eğitimler verdik. Aile kurumumuzu korumak, aile değerlerimizi sonraki nesillere aktarmak için gerek kültürel gerekse maddi altyapıya yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek istiyorsak ebeveynler olarak biz de aktif olarak yer almalıyız.

“Aile fertleriyle daha çok hemhal olmazsak…”

Medya organlarımız, kadın programları adına mahremiyeti ve ailevi değerleri hiçe sayıyorsa orada çok büyük bir sorun var demektir. Biz elimizden telefonu, tableti, karşımızdaki televizyonu şöyle bir yana bırakıp aile fertleriyle daha çok hemhal olmazsak çocuklarımızın iletişim obezi haline dönüşmesini engelleyemeyiz.

Reyting kaygısıyla televizyon dizilerinde ve sosyal medyada çarpık ilişkiler özendiriliyorsa, şiddet teşvik ediliyorsa devletin attığı adımlar akim kalmaya mahkumdur.

Kaynak: TRT Haber/AA