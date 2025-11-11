Parçalı Bulutlu 16.3ºC Ankara
Gündem
AA 11.11.2025 17:38

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi mahkemeye gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi mahkemeye gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" iddianamesi, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme heyetinin iddianame üzerindeki incelemesi sürüyor.

İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu'na 2 bin 430 yıla kadar hapis istemi
İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu'na 2 bin 430 yıla kadar hapis istemi

Başsavcı Gürlek'ten gazetecilere açıklama

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 10 yıllık süreçte 160 milyar lira ile 24 milyon dolar kamu zararı tespit edildiğini belirterek, örgütün söz konusu suç gelirlerini raylı sistemler, hafriyat dökümleri ve yurt dışı kredilerinin usulsüz kullanımı ile kendi çevresine kullandırdığını kaydetti.

İddianamenin giriş bölümünde suç örgütünün yapılanması, gizliliği, hiyerarşik yapı ve örgüt şemasının anlatıldığını, 1 örgüt elebaşı, 6 örgüt yöneticisi olduğunu aktaran Gürlek, "İddianamede, Ekrem İmamoğlu 143 eylemden sorumlu tutuluyor. Örgüt yöneticisi olması nedeniyle. Bunlardan bazıları doğrudan işlediği suçlar. Hüseyin Gün bu dosyada örgüt yöneticisi olarak yer alıyor. Beylikdüzü ve Şişli Belediye Başkanları iddianamede şüpheli." ifadelerini kullandı.

Gürlek, iddianamede 76 kişinin "etkin pişman" olarak yer aldığını dile getirerek, "Kamuoyunun gündeminde olan bir dosya, bir an önce karara bağlanması lazım. Bu yargılamanın konusu, bu bizim temennimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Devam eden soruşturma süreçlerinin de olduğunu aktaran Gürlek, İSKİ, İGDAŞ, İSBAK, Boğaziçi Tesis Yönetimiyle ilgili soruşturmaların devam ettiği ve bunlara yönelik ek iddianamelerin düzenleneceğini aktardı.

ETİKETLER
Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi
