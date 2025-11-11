İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: CHP'nin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değil

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" faaliyetlerine yönelik soruşturmanın, mali nitelikli suçların işlenmesi yoluyla elde edilen sermayeyle maddi zenginleşme, örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun mensubu olduğu CHP'nin ele geçirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmesi için fon oluşturulması amacına yönelik olduğu ifade edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlere yer verilen açıklamada, seçim çalışmaları için kamu kaynaklarının suistimal edildiği, suç gelirlerinin parti üst yönetiminin bilgisi ve onayıyla bir havuza aktarıldığı ve etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen bir kişinin beyanlarıyla rüşvet ağının itiraf edildiği kaydedildi.

Açıklamada, tanık anlatımlarına göre, parti tüzel kişiliği için satın alınan bir binanın bedelinin kaynağına ilişkin para akışlarının belgelenmediği ve bu paraların suç geliri olduğunun parti üst yönetimince de bilindiği belirtildi. CHP'nin, suçtan kaynaklanan gelirlerle partiye mal varlığı kazandırdığı ve seçim çalışmaları yürüttüğü, bu fiillerin parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde gerçekleştiği öne sürüldü.

"Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmuştur"

Soruşturma dosyasında yer alan USOM raporuna göre, 11 milyon 360 bin 412 vatandaşa ait güncel yurt içi ve yurt dışı seçmen kütük verilerinin CHP tüzel kişiliğinden hukuka aykırı bir şekilde yayıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

Bu veriler üzerlerine seçmenlere ait başka kişisel verilerin işlendiği, bu veriler ile de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl örgütü tarafından seçim çalışmalarının yürütüldüğü, bu suretle demokratik siyasi hayatın vazgeçilmezi olan seçimlerin manipüle edilmeye çalışıldığı, parti organları tarafından bilinçli, sistematik ve süreklilik arz edecek bir biçimde yürütüldüğü; Cumhuriyet Halk Partisi’nin ülke genelinde ve yerelde gerçekleşen seçimlerin güvenilirliğini, seçmenin iradesini ve demokratik düzeni etkilemeye yönelik, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde müdahalede bulunduğu tespitleriyle adı geçen siyasi parti hakkında Anayasanın 68 ve 69'uncu maddeleri ile 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 101’inci ve devamı maddeleri uyarınca gereğinin takdir ve ifası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirimde bulunulmuştur.

Bir kısım medya organlarında belirtildiği gibi partinin kapatılmasına yönelik bir talep söz konusu değildir.