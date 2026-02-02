AB'den İsrail'e yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye erişimini sağlaması çağrısı

Ollongren, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişine getirdiği yasağı yeniden uzatmasının ardından açıklama yaptı.

Tel Aviv hükümetini, yabancı bağımsız medyanın Gazze'ye güvenli ve özgür erişimini sağlamaya çağıran Ollongren, halihazırda çok sayıda gazetecinin öldürüldüğü bir ortamda, doğru haber yapılabilmesi ve şeffaflığın sağlanması için birinci elden haber yapılmasının önemine işaret etti.

İsrail 27 Ocak'ta, Refah Sınır Kapısı'nın açılması durumunda dahi yabancı gazetecilerin Gazze'ye girişine izin verilmeyeceğini Yüksek Mahkeme'ye bildirmişti.