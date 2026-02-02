Hafif Yağmurlu 6.1ºC Ankara
Dünya
AA 02.02.2026 22:09

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi

Japonya'da son iki haftada zorlu kış şartları nedeniyle ve yoğun kar yağışının yol açtığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye, yaralananların sayısı 290'a yükseldi.

Japonya'da şiddetli kış şartlarından kaynaklanan ölümlerin sayısı 27'ye yükseldi
[Fotograf: Reuters]

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Yangın ve Afet Yönetim Ajansından (Şoboço), ülke genelinde kış şartlarından kaynaklanan ölüm ve yaralanma vakalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, sert kış şartlarının ve yoğun kar yağışının neden olduğu kazalar nedeniyle ülke genelinde son 14 günde 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 290 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ölümlerden 12'sinin kaydedildiği Niigata eyaletinde yetkililer, iki kişinin, temizlenen karların boşaltıldığı kanalda sürüklenmelerinin ardından hayatını kaybettiğini açıkladı.

Eyalet yetkilileri, bazı kişilerin de çatıdan düşme veya aniden rahatsızlanma sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Japonya
