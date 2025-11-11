TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: Kimseye taviz vermeyeceğiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için hiç kimseye taviz vermeyeceklerini söyledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, Yeditepe Üniversitesi ile hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunu hak ettiği noktaya taşıma sözüyle göreve geldiklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte taşın altına elimizi koyduk. Dürüstlük, mertlik ve iş ahlakı bizde her şeyin önünde gelir. Bu yüzden safımız bellidir; her daim doğrunun ve adaletin yanındayız. Türk futbolunu şaibeden, çürümüşlükten ve kirli ilişkilerden korumak için kimseye taviz vermeyeceğiz. Sporun ruhuna ve değerlerine aykırı şekilde bu güzel oyunu kirleten kişilerle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıyor, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmayı yakından takip ediyoruz. 'Temiz futbol' için çıkılan bu yolda başsavcılığımızın, emniyet teşkilatımızın, Türk futbol ailesinin ve sporseverlerin desteğiyle başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun zorlu ve uzun bir yol olduğunun bilincindeyiz. Ancak her akşamın bir sabahı vardır. Karanlığın ardından mutlaka güneş doğacaktır."