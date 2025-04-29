İmamoğlu 6 Mart'ta aynı otelde yine kamera kapattırmış

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması devam ediyor.

Soruşturma dosyasına giren yeni görüntülere ilişkin görüntü ve baz inceleme tutanağında, 6 Mart'ta saat 19.30 sıralarında kimliği henüz tespit edilemeyen erkek bir kişinin bant kullanarak giriş kat alanını gören kamera görüntülerini kapattığı, akabinde aynı alanı farklı açılardan gören diğer kameraları da kapatarak görüntü alınmasını engellediğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Tutanakta, şüpheli Hüseyin Köksal olduğu değerlendirilen kişinin VIP kapısından otele 20.05 sıralarında, Ekrem İmamoğlu'nun da aynı girişten 20.06'da geldiği belirtildi.

Şüphelilerden Tuncay Yılmaz olduğu değerlendirilen şahsın, X-Ray kapısından otele aynı gün 20.15 sıralarında giriş yaptığı kaydedilen tutanakta, görüntülere ek olarak şüpheliler Adem Soytekin ile Fatih Keleş'in kullanımında olan telefon hatlarının bazlarının da aynı otelin koordinatlarını kapsadığı kaydedildi.