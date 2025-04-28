Açık 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 28.04.2025 20:56

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu

Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nın, UEFA Gençlik Ligi finalinde İspanya temsilcisi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu.

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu
[Fotograf: DHA]

UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen Temsilcimiz Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İspanya'nın Barcelona takımıyla finalde karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Nyon kentinde oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-1 kaybetti.

Karşılaşmada Barcelona'nın 11 ve 68. dakikalarda Diarra, 18. dakikada Cejudo, 56'da Silveira kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 88. dakikada Bican Tibukoğlu'ndan geldi. Maçı 4-1 kazanan Barcelona 19 Yaş Altı Takımı kupayı 3. kez kazandı.

Bakan Bak, Trabzonspor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."

ETİKETLER
Trabzonspor UEFA
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı çarşamba günü milletimizle paylaşacağım
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:16
Pakistan, Hindistan'ın askıya aldığı "İndus Suları Anlaşması"ndaki payını koruyacak
22:05
Suudi Arabistan’dan hacca izinsiz gelenlere 10 yıl ülkeye giriş yasağı
22:03
BM: Gazze'de gıda tedarikiyle ilgili durum giderek kötüleşiyor
22:03
Kastamonu'da yangında 3 ev ile 3 ahır zarar gördü
21:51
Güney Marmara'da feribot seferlerine olumsuz hava engeli
21:48
Portekiz Başbakanı, elektrik kesintisinde siber saldırı göstergesi olmadığını söyledi
Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
Murat Ongun'un tehdit ve rüşvet ağı
Murat Ongun'un tehdit ve rüşvet ağı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ