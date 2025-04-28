Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu

UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen Temsilcimiz Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İspanya'nın Barcelona takımıyla finalde karşı karşıya geldi.

İsviçre'nin Nyon kentinde oynanan mücadeleyi temsilcimiz 4-1 kaybetti.

Karşılaşmada Barcelona'nın 11 ve 68. dakikalarda Diarra, 18. dakikada Cejudo, 56'da Silveira kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 88. dakikada Bican Tibukoğlu'ndan geldi. Maçı 4-1 kazanan Barcelona 19 Yaş Altı Takımı kupayı 3. kez kazandı.

Bakan Bak, Trabzonspor'u kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen UEFA Gençlik Ligi Finali'nde ikinci olarak büyük bir başarıya imza atan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızı tebrik ediyorum. Finale kadar Avrupa'nın sayılı takımlarını eleyerek göğsümüzü kabartan evlatlarımız, Avrupa ikinciliği ünvanı alarak küçümsenmeyecek bir başarı elde ettiler. Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımımızın bu başarısında emeği geçen başta futbolcu kardeşlerim olmak üzere, teknik direktör Eyüp Saka'ya, kulüp yöneticilerine ve tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ediyorum."