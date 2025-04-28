Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona ile karşılaşacak

UEFA Gençlik Ligi’nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükselen Temsilcimiz Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, İspanya'nın Barcelona takımıyla finalde karşı karşıya gelecek.

Final mücadelesi İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Stadyumu'nda tarafsız sahada oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan, kupanın da sahibi olacak. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa, seri penaltı atışlarına geçilecek.

Bordo mavililer, turnuvada Juventus, Atalanta ve Inter gibi köklü ekipleri eledi. Temsilcimiz, yarı finalde ise Salzburg'u Yiğit Kemal Turan ve Boran Başkan'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Cezaları sona eren Ekrem Terzi ve Abdurrahman Bayram, finalde yer alabilecek.

Barcelona 19 Yaş Altı Takımı ise bu kupayı daha önce 2 kez kazandı.

İspanyol temsilcisi, lig aşamasını 6 maçta elde ettiği 15 puanla 4'üncü sırada tamamladı. Dinamo Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart'ı eleyen Barcelona, yarı final maçında AZ Alkmaar'ı 1-0 mağlup ederek temsilcimizin finaldeki rakibi oldu.

"Allah yüreklerine ve ayaklarına güç, kuvvet versin"

Taraftarlardan Serdar Mahir Karatay da Trabzon'dan geldiğini aktararak "Bazı düşünceleri kelimelerle ifade etmek mümkün değildir. Şimdi ne söylesem gerçekten yavan kalır şu anda hissettiklerim karşısında. Pasta oluştu, yani önümüzde bir pasta var. Allah hepsinden razı olsun. Yüreklerine, ayaklarına sağlık. Bu olursa çilek üstüne koyulmuş olur." diye konuştu.

Şampiyonluğun gelmesini beklediklerini dile getiren Karatay, "Allah yüreklerine ve ayaklarına güç, kuvvet versin" dedi.

Avusturya'dan finali almak için Nyon'a geldiklerini ifade eden Metin Olgun, "Skoru da vereyim, 2-1 maçı alacağız. Dünden beri yollardayız. İnşallah bu maçı alacağız" yorumunu yaptı.